Импорт свинины в Украину вырос в 11 раз в течение года

Украина в этом году импортировала более чем в 11 раз больше свинины, чем в аналогичный период прошлого года. В основном поставки свинины идет из стран ЕС.

Импорт свинины сильно вырос

Украина в январе-октябре 2025 года импортировала 24,295 тысячи тонн свинины на сумму 61,554 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Open4business. Статистика Государственной таможенной службы свидетельствует, что это в 11,5 раза (2,12 тысячи тонн) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

,Согласно обнародованным статданным, в тройку поставщиков свинины в Украину за отчетный период вошли Дания, на долю которой пришлось 58,62% поставок на сумму 36,08 миллиона долларов, Польша (18,29%, 11,26 миллиона долларов) и Нидерланды (8,54%, 5 0 26 миллиона долларов).

В то же время экспорт свинины за 10 месяцев текущего года составил 2,152 тысячи тонн на сумму 6,42 миллиона долларов, что на 15,7% (2,554 тысячи тонн) меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, Украина в январе-октябре нарастила импорт сала, свиного жира и жира птицы на 28,9% – до 15,672 тысячи тонн на 18,085 миллиона долларов.

Обратите внимание! В ТОП-3 поставщиков сала в Украину в 2025 году вошли Польша (66,86%, 12,091 миллиона долларов), Германия (12,92%, 2,337 миллиона долларов), Испания (9,79%, 1,886 миллиона долларов).

