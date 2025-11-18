Імпорт свинини в Україну зріс в 11 разів протягом року

Україна цьогоріч імпортувала у понад 11 разів більше свинини, ніж в аналогічний період минулого року. Здебільшого постачання свинини йде з країн ЄС.

Імпорт свинини сильно зріс

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 24,295 тисячі тонн свинини на суму 61,554 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Open4business. Статистика Державної митної служби свідчить, що це в 11,5 раза (2,12 тисячі тонн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Читайте також Вартість м'яса у світі сягнула рекорду: що на це вплинуло

Згідно з оприлюдненими статданими, до трійки постачальників свинини в Україну за звітний період увійшли Данія, на частку якої припало 58,62% поставок на суму 36,08 мільйона доларів, Польща (18,29%, 11,26 мільйона доларів) та Нідерланди (8,54%, 5,26 мільйона доларів).

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club

Водночас експорт свинини за 10 місяців поточного року становив 2,152 тисячі тонн на суму 6,42 мільйона доларів, що на 15,7% (2,554 тисячі тонн) менше показника аналогічного періоду минулого року.

Крім того, Україна в січні-жовтні наростила імпорт сала, свинячого жиру й жиру птиці на 28,9% – до 15,672 тисячі тонн на 18,085 мільйона доларів.

Зверніть увагу! У ТОП-3 постачальників сала в Україну в 2025 році увійшли Польща (66,86%, 12,091 мільйона доларів), Німеччина (12,92%, 2,337 мільйона доларів), Іспанія (9,79%, 1,886 мільйона доларів).

М'ясо, фрукти чи яйця: які продукти здорожчають до кінця року?