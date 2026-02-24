Цены на свинину в Европе упали до минимума с 2022 года: что на это повлияло

Европейский рынок свинины продолжает ослабевать на фоне перепроизводства и увеличения веса туш. Дополнительные риски создает эпизоотическая ситуация, в частности новые случаи африканской чумы свиней.

В Евросоюзе сильно подешевела свинина

Европейский рынок свинины демонстрирует дальнейшее снижение цен, сообщает PigUA.Info. По данным AHDB, котировки в странах Европейского Союза опустились до самого низкого уровня с середины 2022 года, поскольку избыточное предложение и рост среднего веса туш усиливают давление на рынок.

Показатель EU spec SPP за неделю, завершившуюся 14 февраля, составил 188,03 пенса за килограмм (около 2,20 евро за килограмм), что на 0,77 пенса меньше, чем неделей ранее, и на 14,79 пенса ниже в годовом измерении.

В Великобритании, по информации Defra, в январе 2026 года забили 872 тысячи свиней - на уровне предыдущего месяца, но на 3% меньше, чем год назад. В то же время объемы забоя в последнюю отчетную неделю сократились до 162,7 тысячи голов после короткого роста в начале февраля.

Что привело к рекордному падению цен на свинину?

Аналитики сообщают об избытке поголовья как на фермах, так и на рынке, из-за чего отдельные предприятия вводят дополнительные дни забоя для уменьшения запасов. Средний вес туш вырос до 95,28 килограмма - более чем на 3 килограмма больше в годовом измерении и выше уровней 2022 года.

В течение января цены на свинину в Европейском Союзе снижались, хотя в конце месяца темпы падения замедлились. Европейская референтная цена за неделю до 8 февраля составила 126,66 пенса за килограмм (около 1,48 евро за килограмм) - лишь незначительно больше, чем неделей ранее, но существенно ниже прошлогоднего уровня.

Разница между ценами в Европейском Союзе и Великобритании остается ощутимой, хотя несколько сократилась. Импорт свинины в Соединенное Королевство также остается сдержанным - в декабре его объемы уменьшились на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9% в годовом измерении.

Отдельное внимание рынок уделяет эпизоотической ситуации: в Испании фиксируют новые случаи африканской чумы свиней среди диких кабанов за пределами начальной зоны сдерживания. По состоянию на 18 февраля зафиксировано 31 вспышка и 162 положительных случая в семи муниципалитетах, при этом вирус пока не обнаружен на свинофермах.

Интересно! Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика рынка в значительной степени будет зависеть от развития эпизоотической ситуации и изменений в международной торговле, которые остаются ключевыми факторами в ближайшие месяцы.

