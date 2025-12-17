Производители ЕС бьют тревогу: настаивают немедленно прекратить импорт сахара из Украины

На рынке сахара Евросоюза, по словам европейских производителей, сложилась критическая ситуация, сахарные заводы закрываются. Из-за этого они требуют отменить импорт сахара из Украины.

В ЕС требуют отмены импорта сахара из Украины

CEFS (Европейская ассоциация производителей сахара) и C.I.B.E. (Международная конфедерация европейских производителей сахарной свеклы) призывают европейские институты срочно ввести ограничения на импорт сахара-сырца для нужд перерабатывающих отраслей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрцукор". В частности, они требуют остановить импорт из Украины и стран Меркосур.

Европейские производители заявляют о критической ситуации на рынке сахара. В частности, 2025 года в ЕС объявили о закрытии пяти сахарных заводов, еще один не будет проводить переработку в 2026 году.

Кроме того, цены на сахар в ЕС снизились на 38% с декабря 2023 года из-за глобального перепроизводства и рыночных спекуляций. Поэтому в 2025/26 маркетинговом году площади под сахарной свеклой в ЕС сократились почти на 11%, но урожайность может компенсировать это сокращение, что вызывает беспокойство относительно больших конечных запасов.

Импорт в рамках режима внутренней переработки (IPP), новые импортные квоты из Украины, а также, возможно, с Меркосур, усиливают давление на производителей ЕС,

– говорится в сообщении.

Европейские производители сахара сейчас принимают решение относительно сева на 2026/27 маркетинговый год и планируют дальнейшее существенное сокращение площадей под свеклой. В Ассоциации производителей сахара ЕС призвали Европейскую комиссию и государства-члены немедленно приостановить импорт сахара-сырца в рамках IPP и начать структурированный диалог с представителями бизнеса относительно путей стабилизации рынка.

