С начала открытия рынка сельскохозяйственных земель, несмотря на пандемию и войну в Украине, средняя цена за гектар выросла на 60%. Таким образом, в среднем за один гектар в июне надо было заплатить 60,7 тысячи гривен.

Где самая низкая цена за гектар земли в Украине?

Если в мае 2022 года гектар земли в среднем стоил 38,5 тысячи гривен, то за 3 года цена выросла более чем на 22 тысячи гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Дороже всего покупка земли обойдется в 3-х областях Украины – на Ивано-Франковщине с ценой в 126,6 тысячи гривен, на Львовщине (118,3 тысячи гривен) и Киевщине (89,3 тысячи гривен).

В то же время активно в этом году покупают землю на Полтавщине, Винницкой и Киевской области.

А вот самой дешевой земля будет в прифронтовых регионах с самой низкой ценой на Запорожье:

В Запорожской области цена за гектар составляет 38,3 тысячи гривен,

На Херсонщине цена немного больше, чем 39 тысяч гривен,

На Черниговщине – более 41 тысячи гривен,

В Николаевской области – 41,6 тысячи гривен за гектар,

В Одесской области – почти 42 тысячи гривен.



Цены на землю в Украине в 2025 году / Инфографика Опендатабот

Обратите внимание! Самой дорогой среди прифронтовых регионов является сельскохозяйственная земля Днепропетровской области. Там за гектар придется отдать почти 74 тысячи гривен. А земля в Донецкой области стоит даже дороже, чем в Одесской области – 50,5 тысячи гривен за гектар.