Де найнижча ціна за гектар землі в Україні?

Якщо у травні 2022 року гектар землі в середньому коштував 38,5 тисячі гривень, то за 3 роки ціна зросла на понад 22 тисячі гривень, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Читайте також Чи можлива суборенда землі, якщо на це не дав дозволу орендодавець

Найдорожче купівля землі обійдеться в 3-х областях України – на Івано-Франківщині з ціною в 126,6 тисячі гривень, на Львівщині (118,3 тисячі гривень) та Київщині (89,3 тисячі гривень).

Водночас найактивніше цьогоріч купляють землю на Полтавщині, Вінниччині та Київщині.

А от найдешевшою земля буде у прифронтових регіонах з найнижчою ціною на Запоріжжі:

У Запорізькій області ціна за гектар становить 38,3 тисячі гривень,

На Херсонщині ціна трішки більше, ніж 39 тисяч гривень,

На Чернігівщині – понад 41 тисяча гривень,

У Миколаївській області – 41,6 тисячі гривень за гектар,

На Одещині – майже 42 тисячі гривень.



Ціни на землю в Україні у 2025 році / Інфографіка Опендатабот

Зауважте! Найдорожчою серед прифронтових регіонів є сільськогосподарська земля Дніпропетровської області. Там за гектар доведеться віддати майже 74 тисячі гривень. А земля в Донецькій області коштує навіть дорожче, аніж на Одещині – 50,5 тисячі гривень за гектар.