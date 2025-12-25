Польские фермеры напуганы: в супермаркетах засилье индийских огурцов

Польские фермеры обеспокоены ростом импорта консервированных огурцов из Индии, который вытесняет местную продукцию с полок магазинов. Высокая стоимость ручного труда и невозможность механизировать сбор урожая делают производство в Польше неконкурентным.

Индийские огурцы заполонили польские прилавки

Польские фермеры бьют тревогу из-за засилья импортных консервированных огурцов из Индии на полках местных магазинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на sadyogrody.pl. Хотя страна имеет собственные технологии выращивания, ключевой проблемой стала невозможность механизации сбора урожая, что делает производство слишком дорогим из-за высоких зарплат работников.

Збигнев Стайковский, вице-председатель Большой сельскохозяйственной палаты (WIR), объясняет, что климат или сорт не является препятствием, ведь польские хозяйства имеют современные системы орошения и сортировки. Однако, сообщает AGF, огурцы требуют ежедневного ручного сбора, а в Польше никто не готов платить цену, которая бы покрывала такие высокие затраты на оплату труда.

Именно поэтому переработчики выбирают Индию, где ручной труд значительно дешевле, а выращиваемые там сорта лучше выдерживают длительную транспортировку в бочках с сульфатами.

Кроме индийского импорта, серьезную конкуренцию составляют Румыния и Сербия. Из-за более низких затрат на производство эти страны поставляют продукцию даже в разгар польского сезона по ценам, которые местные аграрии не могут перебить.

Анджей Пшепюра с WIR отмечает, что эта ситуация является тревожным сигналом: польский агросектор теряет свое главное преимущество – низкую себестоимость, и теперь вынужден адаптироваться к новым экономическим реалиям.

