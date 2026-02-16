Украинские тепличники продают огурцы нового оборота: какие сейчас цены на рынке

В Украине стартовали массовые продажи тепличных огурцов нового оборота, однако объемов пока недостаточно для покрытия спроса. Это позволяет производителям удерживать относительно высокие цены на продукцию.

В продажу идут огурцы из теплиц нового урожая

На прошлой неделе сразу несколько тепличных комбинатов Украины начали продажу огурцов нового оборота, сообщают аналитики проекта EastFruit. Отдельные партии местных овощей появились на рынке еще в конце прошлой недели, а сейчас продукция уже активно поступает в продажу.

В то же время участники рынка отмечают, что нынешних объемов пока недостаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос покупателей, что позволяет продавцам удерживать цены на довольно высоком уровне.

По состоянию на конец прошлой недели предложение огурцов оставалось ограниченным, поэтому украинские производители реализуют продукцию по 140 – 180 гривен за килограмм (3,25 – 4,18 доллара США за килограмм) в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Для сравнения, импортные огурцы из Турции продаются по 130 – 160 гривен за килограмм (3,02 – 3,72 доллара США за килограмм). Разницу в ценах объясняют высоким качеством местной продукции, ограниченным предложением и большими затратами на выращивание.

Несмотря на холодную зиму, сезон продажи огурцов нового оборота в этом году стартовал примерно в те же сроки, что и в прошлом году. В то же время цены сейчас в среднем на 14 процентов ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что более ощутимое снижение цен возможно не ранее чем через полтора–два месяца, когда на рынке существенно возрастет предложение как из стационарных тепличных комбинатов, так и из пленочных теплиц.

