Цены на гречку взлетели почти вдвое: что будет дальше

В Украине стремительно дорожает гречка из-за сокращения запасов и нежелания аграриев продавать остатки продукции. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от нового урожая и масштабов посевной кампании в 2026 году.

Запасы гречки сокращаются, а цены стремительно растут

На украинском рынке продолжает дорожать гречка, сообщает "Экономическая Правда". Если в декабре 2025 года средняя розничная цена составляла около 44 гривен за килограмм, то в начале мая 2026 года она уже достигла примерно 75 гривен.

Эксперты объясняют такую динамику постепенным сокращением запасов предыдущих урожаев. По словам руководительницы аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светланы Литвин, на рынке остается все меньше продукции, что и подталкивает цены вверх.

В профильных ассоциациях также предупреждают о риске дефицита. Значительная часть товарной гречки сейчас находится у производителей, которые не спешат продавать остатки, ожидая более выгодных цен после нескольких неудачных сезонов.

В то же время резкого скачка цен в ближайшее время эксперты не прогнозируют. В летний период спрос на гречку традиционно снижается, поскольку потребители переходят на сезонные овощи, а низкая покупательная способность населения дополнительно сдерживает рынок.

Новый урожай может изменить ситуацию осенью

Дальнейшая ценовая ситуация в значительной степени будет зависеть от объемов посевов гречихи в 2026 году и будущего урожая. До сентября существенного удешевления продукции не ожидают из-за ограниченных переходящих запасов.

Высокие цены уже стимулируют аграриев увеличивать площади под культурой. Некоторые производители планируют расширить посевы в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Оценки относительно масштабов посевной кампании пока разнятся. В разных прогнозах речь идет как об умеренном увеличении площадей, так и о значительном расширении - до почти 70%.

Аналитики считают, что сценарий сокращения производства маловероятен. Если аграрии будут активно наращивать посевы, первое заметное снижение цен на гречку может начаться уже после поступления нового урожая осенью.

Сколько сейчас стоит гречка в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах крупных сетей установились такие цены на гречку:

Metro 75 гривен за килограмм;

Novus 73,89 гривны за килограмм;

Megamarket 96,50 гривны за килограмм;

Auchan 54,90 гривны за килограмм;

АТБ 75,30 гривны за килограмм;

Цены на овощи в Украине снизились из-за увеличения предложения аграриями, тогда как базовые товары, такие как хлеб и подсолнечное масло, дорожают.

Хлеб дорожает в среднем на 1–2% ежемесячно, а стоимость подсолнечного масла уже превысила 90 гривен за бутылку объемом менее одного литра.

Отдельная ситуация сложилась на рынке гречки. Из-за сокращения посевных площадей ее предложение уменьшилось. Кроме того, часть трейдеров придержала запасы, что создало дефицит и повлекло подорожание.