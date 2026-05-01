Агро 24 Цены на продукты Огурцы стремительно дешевеют третью неделю подряд: какие цены в супермаркетах
1 мая, 15:20
Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на тепличные огурцы в Украине падают из-за роста предложения и слабого спроса, предлагаются по 40-70 гривен за килограмм.
  • Теплая погода ускорила созревание огурцов, что дополнительно увеличило объемы на рынке и заставило фермеров снижать цены.

В Украине продолжают дешеветь тепличные огурцы – цены падают уже третью неделю подряд. Причиной стал резкий рост предложения и слабый спрос.

Предложение растет быстрее спроса

На рынке тепличных огурцов в Украине сохраняется тенденция к снижению цен. По данным аналитиков EastFruit, ключевыми причинами стали сезонное увеличение предложения и медленные темпы продаж.

По состоянию на сейчас производители предлагают огурцы по цене 40 – 70 гривен за килограмм. Это примерно на 22 процента дешевле, чем в конце прошлой недели.

Оптовые компании и торговые сети закупают продукцию небольшими партиями, преимущественно для быстрой продажи. Такая осторожность связана с коротким сроком хранения огурцов.

Теплая погода ускорила падение цен

Участники рынка отмечают, что установление теплой погоды значительно ускорило созревание продукции в тепличных хозяйствах. Это привело к еще большему увеличению объемов на рынке.

Дополнительное давление создает поступление огурцов из пленочных теплиц, что расширяет предложение и усиливает конкуренцию между производителями.

В результате фермеры вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления продукции. Если спрос не вырастет, тенденция к удешевлению может сохраниться и в дальнейшем.

Согласно данным "Минфина", сейчас в украинских супермаркетах установились такие цены на огурцы:

  • Auchan 69,90 гривны за килограмм;
  • Metro 71,76 гривны за килограмм;
  • Megamarket 82,50 гривны за килограмм;
  • Сильпо 110 гривен за килограмм;
  • АТБ 94,95 гривны за килограмм.

