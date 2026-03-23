В Украине возник дефицит помидоров: цены резко пошли вверх: цены резко пошли вверх

На украинском рынке зафиксировали дефицит тепличных помидоров, что уже повлияло на цены. Из-за сокращения импорта овощи подорожали примерно на 10% за неделю.

Почему помидоры начали стремительно дорожать?

На этой неделе в Украине сформировался дефицит тепличных помидоров, сообщают аналитики проекта EastFruit. Это позволило импортерам повысить цены на имеющиеся партии продукции.

Основной причиной стала меньшее предложение импортных томатов, в частности из Турции, откуда сократились отгрузки.

По состоянию на конец недели цены на помидоры колеблются в пределах 120 – 140 гривен за килограмм (2,73 – 3,19 доллара за килограмм), что в среднем на 10% выше, чем в конце прошлой недели.

Как отмечают участники рынка, ранее импортеры и оптовые компании сосредотачивались на реализации запасов, закупленных в начале месяца, тогда как новые поставки поступали в минимальных объемах. В результате на рынке возник дефицит продукции.

Обратите внимание! Ожидается, что в ближайшее время ситуация может измениться: поставки томатов из Турции должны вырасти, что поможет стабилизировать цены. В то же время сейчас импортные помидоры в Украине уже в среднем на 45% дороже, чем в этот же период прошлого года.

