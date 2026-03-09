Посевная в Украине стартует с опозданием: есть ли риски продовольственного кризиса

В Украине начинается весенняя посевная кампания, хотя в этом году полевые работы стартуют несколько позже, чем обычно. Несмотря на погодные трудности аграрии обеспечены ресурсами и готовы активно выходить в поля.

Посевная начнется с опозданием

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал, что в Украине стартует весенняя посевная кампания, сообщает "Суспільне". В большинстве регионов полевые работы в этом году начнутся чуть позже, чем в среднем в предыдущие годы.

Причиной стали погодные условия – более глубокое промерзание почвы и длительный снежный покров в части областей. В то же время аграрии уже входят в активную фазу полевых работ и имеют необходимые запасы горючего, семян и других ресурсов.

Аграрии имеют запас основных ресурсов для весенней посевной минимум на несколько недель, а часто – и на несколько месяцев. Это необходимо, ведь агропроизводство имеет длинный цикл: один урожай в год требует тщательной подготовки заранее. Также заблаговременно закуплено топливо для проведения полевых работ, поэтому на старте посевной дефицита ресурсов не наблюдается,

– отметил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что возможный рост стоимости топлива пока не имеет существенного влияния на экономику производства. Доля горючего в себестоимости отдельных культур составляет примерно от 10 до 15 процентов, поэтому даже в случае подорожания его влияние на конечную себестоимость продукции оценивают лишь на уровне от 1 до 2 процентов.

Какие прогнозы на посевную-2026?

Традиционно посевная кампания начинается в южных регионах Украины – в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях – и постепенно продвигается на север страны.

По оценкам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, площади посевов яровых культур в 2026 году существенно не изменятся и останутся примерно на уровне прошлого года. Это касается и прифронтовых регионов, где аграрии планируют засеять все доступные и безопасные земли.

Большинство озимых культур успешно перезимовали. В большинстве областей потери не превышают от 3 до 5 процентов, а кое-где их нет вообще. Впрочем, в нескольких регионах ситуация сложнее. В частности, в Кировоградской области потери могут составлять до 30–40 процентов посевов озимых, в Винницкой – до 20–30 процентов, а в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях – до 10–20 процентов.

Даже в регионах с большими потерями это не представляет угрозы для деятельности хозяйств, ведь озимые культуры обычно занимают лишь 20–30 процентов структуры посевов. В пересчете на общий объем производства потери будут значительно меньше,

– пояснил Тарас Высоцкий.

По его словам, целом погодные условия этой зимы не создают рисков для продовольственной безопасности Украины.

