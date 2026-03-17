Подсолнечник дорожает в Украине: рынок поддерживает дефицит сырья

Мировой рынок растительных масел в течение недели оставался относительно стабильным с незначительным ростом котировок. В Украине цены на подсолнечник демонстрируют умеренное повышение из-за ограниченного предложения.

Мировой рынок растительных масел в течение недели демонстрировал относительно стабильную динамику, отмечают аналитики Spike Brokers. В частности, котировки Bursa Malaysia Palm Oil Futures выросли до 4 549 малазийских ринггитов (+0,2%), получая поддержку от энергетического сектора.

В то же время фьючерсы CBOT Soybean Oil Futures повысились до 67,44 цента за фунт (+1,29% за неделю), что также положительно повлияло на общий сегмент растительных масел.

На европейском рынке подсолнечное масло на условиях FOB Северная Европа удерживается на уровне около 1 467 долларов США за тонну. Это свидетельствует об относительном балансе между спросом и предложением. В то же время инверсия форвардной кривой - когда цены на следующие месяцы ниже - сдерживает активность покупателей в перерабатывающей отрасли.

На внутреннем рынке Украины фиксируется умеренный рост цен. По данным SPIKE Spot Commodity Index, стоимость подсолнечника на базисе CPT (паритет Одесса, переработка) повысилась с 687 до 696 долларов США за тонну.

Обратите внимание! Ключевым фактором поддержки цен остается ограниченное предложение со стороны аграриев, что усиливает конкуренцию между перерабатывающими предприятиями за сырье.

