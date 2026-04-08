Пестициды с цементом: в Украине разоблачили масштабную схему фальсификации агрохимии

В Черкасской и Николаевской областях разоблачили масштабную схему производства поддельной агрохимии. Фальсифицированные пестициды продавали под видом известных мировых брендов, а в состав могли добавлять даже цемент.

Поддельная агрохимия под видом известных брендов

Правоохранители пресекли деятельность организованных групп, которые наладили производство и сбыт фальсифицированных средств защиты растений по всей Украине, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Речь идет о гербицидах, инсектициды, фунгициды и другие пестициды, которые изготавливали в подпольных условиях.

Смотрите также Блокада Ормузского пролива угрожает украинскому зерну: ждать ли дефицита продуктов

Схема действовала минимум год и была задокументирована с мая 2025 года. Продукцию производили в специально оборудованных помещениях и продавали под заказ, маскируя ее под известные международные бренды, в частности CORTEVA.

Для создания иллюзии оригинальной продукции злоумышленники использовали подержанную тару, которую скупали у фермеров. В то же время содержимое емкостей не соответствовало заявленному составу. По данным следствия, к смесям могли добавлять цемент и другие опасные компоненты, представляющие угрозу для почв, урожая и окружающей среды.

Обыски, изъятия и подозрения организаторам

Фальсификат реализовывали агропредприятиям и частным покупателям по всей Украине. Продажи осуществляли через интернет, в частности через мессенджеры и онлайн-платформы, а доставку - почтовыми сервисами или во время личных встреч.

31 марта 2026 года правоохранители провели 15 обысков в Черкасской и Николаевской областях. В результате изъято более 1000 емкостей с контрафактной продукцией, около 6500 литров поддельных средств, оборудование, химические вещества, полиграфию, тару и денежные средства.

Шестерым участникам схемы уже сообщено о подозрении за незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой. Расследование продолжается.

Мировые поставки удобрений в Украину под угрозой: как влияет война на Ближнем Востоке