Как война на Ближнем Востоке влияет на поставки удобрений в мире?

Предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН, исследователей Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI) и рыночных данных, собранных S&P Global Energy, свидетельствуют о том, что влияние от конфликта распространяется за пределы региона не только из-за роста цен на топливо и нарушения морских путей, но и из-за сокращения поставок удобрений. А это все в общем влияет на мировое производство пищевых продуктов.

Смотрите также Фермеры массово переходят на подсолнечник: эксперты прогнозируют исторический урожай

Как известно, из-за перекрытия Ормузского пролива мировой путь поставок удобрений может сократиться ориентировочно на 33%, сообщают в турецком информагентстве Anadolu Ajansı. Зато в еще ранее в Reuters сообщалось, что производители удобрений в Малайзии уже приостановили новые заказы из-за перебоев в цепях поставок.

Интересно! Основным сырьем для аммиака, из которого изготавливают азотные удобрения, является голубое топливо. По данным The Fertilizer Institute, страны Персидского залива прямо или косвенно обеспечивают 49% мирового экспорта карбамида, 30% аммиака и почти 50% мировой торговли серой, что является ключевыми компонентами для фосфатных удобрений. Такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман являются крупными экспортерами мочевины, диаммонийфосфата (DAP) и безводного аммиака.

Таким образом, проблемы на Ближнем Востоке по поставкам и росту цены на газ уже повлияли на стоимость производства аммиака, в том числе и в Европе. Что интересно, по оценке IFPRI, если сбои в поставках в дальнейшем будут сохраняться, это может повлиять на треть мировой торговли удобрениями.

По данным аналитики рынка, говорится в издании Farmonaut, в феврале цены на удобрения были на таком уровне:

Карбамид – примерно 580 – 700 долларов за тонну,

DAP – около 630 – 780 долларов за тонну,

Калийные удобрения – примерно 525 – 720 долларов за тонну,

Аммиачная селитра – ориентировочно 550 – 700 долларов за тонну.

Важно! Еще в первую неделю марта, после начала операции США и Израиля против Ирана, цены на мочевину на Ближнем Востоке закрылись на отметке 590 долларов за тонну, что на 90 долларов больше, чем неделей ранее.

Как нарушение поставок влияет на украинский аграрный сектор

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для 24 Канала рассказал, что вся эта ситуация с поставками непосредственно повлияет и на украинский аграрный рынок, ведь Украина является потребителем большого количества импортируемых удобрений.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Еще до большой войны у нас присутствовал импорт, а сейчас еще и внутренне сократилось их производство, в частности по азотным удобрениям. И собственно то, что происходит в мире из-за роста цен влияет и на Украину.

Эксперт из УКАБ Евгений Барков для 24 Канала заявляет, что поскольку газ является основным сырьем для синтеза азотных удобрений, то корреляция между ценой на энергоноситель и ценой конечного продукта является максимальной. Поэтому расходы на удобрения выросли в среднем на 27 – 29% в зависимости от культуры по сравнению с 2025 годом: аммиачная селитра – +37%, карбамид – +43%, КАС-32 – +54%.

Евгений Барков, координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ В то же время проблема с логистикой и сокращение отечественного производства аммиачной селитры с 1,99 миллиона тонн в 2024 – 2025 годах до 1,016 миллиона тонн в сезоне 2025 – 2026 годов из-за атаки врага на инфраструктуру и отключения электроэнергии привели к недостатку аммиачной селитры для весенней посевной кампании до 190 тысяч тонн по состоянию на начало марта 2026 года.

Обратите внимание! По словам Баркова, основными поставщиками для карбамида являются Азербайджан и Туркменистан. Что касается аммиачной селитры, то основным логистическим хабом является Европейский Союз. А в вопросе поставщиков в приоритете остаются Грузия и Болгария.

Как объясняет экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом, первое на что стоит обратить внимание – это карбамид (мочевину). Среди основных поставщиков этого удобрения является Оман и Саудовская Аравия.

Иван Ус, Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, кандидат экономических наук Впрочем это больше проблема других стран, чем Украины, ведь страны Залива не являются основными поставщиками удобрения для нас.

Таким образом, по мнению Уса, перебои с поставками удобрений пока не будут иметь для Украины критического влияния, но глобальный дефицит может изменить в целом мировой рынок удобрений. А это уже будет означать риски и для Украины.

Такой взгляд и у Марчука, который добавляет, что несмотря на то, что Украина напрямую не закупает удобрения на Ближнем Востоке, глобальные колебания цен все равно влияют на наш рынок, потому что мы являемся его частью. Эксперт отмечает, что "Независимо от того, где Украина покупает удобрения – в Европе или Центральной Азии – их стоимость растет из-за сокращения предложения при стабильно высоком спросе. Дополнительно на цены давит подорожание газа, который является основным сырьем для производства".

Посевная-2026 дорожает: в правительстве рассказали, на сколько выросли расходы аграриев