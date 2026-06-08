Африканская чума свиней распространяется: в Винницкой области зафиксировали новый случай

В Винницкой области зафиксировали новый случай африканской чумы свиней среди диких животных. Лабораторные исследования подтвердили наличие опасного вируса у погибших кабанов, обнаруженных на территории лесничества.

В Винницкой области обнаружили погибших кабанов с африканской чумой свиней

На территории Дашевского лесничества Гайсинского надлесничества государственного предприятия "Леса Украины" специалисты обнаружили останки погибших диких кабанов, сообщает Центрально-Западное межрегиональное управление ЛМГ. После проведения лабораторных исследований у животных подтвердили африканскую чуму свиней (АЧС).

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О случае сообщило Центрально-Западное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. В ведомстве отмечают, что заболевание продолжает оставаться серьезной угрозой как для дикой фауны, так и для свиноводческих хозяйств.

Африканская чума свиней является особо опасной вирусной болезнью, которая характеризуется высокой смертностью среди свиней и кабанов. Эффективной вакцины от заболевания до сих пор нет, поэтому основным способом борьбы остается недопущение его распространения.

В Украине сохраняется сложная эпизоотическая ситуация

По данным профильных служб, количество случаев африканской чумы свиней в Украине в последние годы существенно возросло. Если в 2022 году было зарегистрировано всего 9 вспышек болезни, то в 2023 году их количество увеличилось до 47.

В 2024 году в стране зафиксировали уже 85 случаев АЧС, а в 2025 году – 53. В то же время в 2026 году распространение заболевания продолжается, что вызывает беспокойство у специалистов отрасли.

Эксперты отмечают, что в последнее время все больше случаев вируса обнаруживают именно среди диких кабанов в охотничьих угодьях. Эта популяция считается одним из главных природных резервуаров африканской чумы свиней и играет важную роль в распространении инфекции на новые территории.

В связи с этим владельцев свинохозяйств призывают строго соблюдать требования биобезопасности и внимательно следить за эпизоотической ситуацией в своих регионах.

На Днепропетровщине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Днепропетровской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Из-за вспышки опасного заболевания специалисты уже готовят карантинные и противоэпизоотические мероприятия.

Африканская чума свиней является особо опасным вирусным заболеванием для свинопоголовья, поэтому оперативное реагирование и контроль в таких случаях имеют ключевое значение для защиты животноводства региона.