На Вінниччині виявили загиблих кабанів із африканською чумою свиней

На території Дашівського лісництва Гайсинського надлісництва державного підприємства "Ліси України" фахівці виявили рештки загиблих диких кабанів, повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ. Після проведення лабораторних досліджень у тварин підтвердили африканську чуму свиней (АЧС).

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Про випадок повідомило Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. У відомстві наголошують, що захворювання продовжує залишатися серйозною загрозою як для дикої фауни, так і для свинарських господарств.

Африканська чума свиней є особливо небезпечною вірусною хворобою, яка характеризується високою смертністю серед свиней та кабанів. Ефективної вакцини від захворювання досі немає, тому основним способом боротьби залишається недопущення його поширення.

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В Україні зберігається складна епізоотична ситуація

За даними профільних служб, кількість випадків африканської чуми свиней в Україні протягом останніх років суттєво зросла. Якщо у 2022 році було зареєстровано лише 9 спалахів хвороби, то у 2023 році їхня кількість збільшилася до 47.

У 2024 році в країні зафіксували вже 85 випадків АЧС, а у 2025 році – 53. Водночас у 2026 році поширення захворювання продовжується, що викликає занепокоєння у фахівців галузі.

Експерти зазначають, що останнім часом дедалі більше випадків вірусу виявляють саме серед диких кабанів у мисливських угіддях. Ця популяція вважається одним із головних природних резервуарів африканської чуми свиней і відіграє важливу роль у поширенні інфекції на нові території.

У зв'язку з цим власників свиногосподарств закликають суворо дотримуватися вимог біобезпеки та уважно стежити за епізоотичною ситуацією у своїх регіонах.

На Дніпропетровщині зафіксували спалах африканської чуми свиней

У Дніпропетровській області виявили осередок африканської чуми свиней. Через спалах небезпечного захворювання фахівці вже готують карантинні та протиепізоотичні заходи.

Африканська чума свиней є особливо небезпечним вірусним захворюванням для свинопоголів'я, тому оперативне реагування та контроль у таких випадках мають ключове значення для захисту тваринництва регіону.