В магазинах Украины появился виноград по 3 тысячи гривен за килограмм в магазинах Украины

В Украине растут цены на продукты питания, прежде всего на сезонные овощи и фрукты. Особое внимание покупателей привлек виноград в киевских супермаркетах, стоимость которого достигает нескольких тысяч гривен за килограмм.

Виноград в супермаркетах дорогой

На фоне общего подорожания продуктов питания в Украине резко выделяется цена на виноград, сообщает Новости.LIVE. В одном из столичных супермаркетов этот фрукт продают по рекордной стоимости – несколько тысяч гривен за килограмм.

По данным "Минфина", средняя цена винограда в стране по состоянию на 20 января 2026 года составляет около 247 гривен за килограмм. В то же время в сети "Сильпо" появился виноград, цена которого превышает этот показатель более чем в десять раз. В ассортименте одного из киевских супермаркетов виноград по цене 3 000 гривен за килограмм. Его реализуют в контейнерах по 500 граммов стоимостью 1 499 гривен. Согласно информации на этикетке, продукция импортирована из Южной Кореи.

Несколько дешевле стоит белый виноград – упаковка весом 800 граммов обойдется покупателям в 2 099 гривен. Страной происхождения также указана Южная Корея. Высокую цену продавцы объясняют значительными затратами на транспортировку и хранение.

Какие цены на виноград в супермаркетах?

В то же время в большинстве украинских торговых сетей виноград остается значительно доступнее. По состоянию на середину января 2026 года минимальные цены за килограмм колеблются от примерно 63 до почти 360 гривен:

АТБ - 62,99 гривны;

Варус - 89,90 гривны;

МегаМаркет - 137,70 гривны;

Ашан - 217,30 гривны;

Метро - 238,16 гривны;

Сильпо - 269 гривен;

Новус - 269 гривен;

Фора - 359,80 гривны.

Обратите внимание! По информации отраслевого портала EastFruit, начало 2026 года сопровождается ростом цен на овощи и фрукты, особенно на тепличную продукцию. Цены на виноград за этот период поднялись до 70 – 130 гривен за килограмм, тогда как в конце декабря его продавали по 60 – 80 гривен.

