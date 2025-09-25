Урожай под угрозой: рекордная засуха ударила по виноградникам Одесской области
- Виноградники Одесской области страдают от аномальной засухи, что заставляет переходить на капельный полив из-за недостатка почвенной влаги.
- Климатические изменения усложняют ситуацию, влияя на объемы водопотребления и конкуренцию, однако сезон сбора винограда уже начался.
Виноградники Одесской области переходят на альтернативные виды полива из-за отсутствия почвенной влаги. Тяжелая ситуация вызвана отсутствием осадков и может угрожать урожаю.
Виноградники страдают от недостатка влаги
В Одесской области виноградники компании "Орион" в этом году страдают от аномальной засухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юг сегодня".
Агроном хозяйства Николай Атмажов рассказывает, что на площадях выращивают более 10 сортов винограда, среди которых столовые Левия, Преображение, Рошформиш, Велес, Анюта, Сувенир, а также Молдова. Кроме того, созревают винные сорта – реквители, алиготе, кабарне и сеперави.
В этом году засуха очень сильно повлияла, осадков и 200 миллиметров не выпало. Поэтому в основном мы выходим из ситуации только капельным поливом,
– отмечает он.
По словам Атмажова, орошение в этом году почти невозможно из-за пересыхания придунайских озер. При этом виноградари потратили в полтора раза больше воды, чем в прошлом году, ведь осадков практически не было.
Ситуацию осложняет и нехватка рабочей силычасть людей уехала или служит в Вооруженных силах, а молодежь не спешит работать в аграрном секторе. К тому же климатические изменения привели к тому, что виноград начали выращивать в Днепропетровской и Житомирской областях, что усиливает конкуренцию на рынке.
Важно! Несмотря на трудности, сезон сбора винограда стартовал, и продукция с юга Одесской области уже поступает в продажу по всей Украине.
Виноградарство будет и на Киевщине: юг Украины ожидают засухи
Изменения климата в Украине угрожают традиционному виноградарству и садоводству юга, заставляя их переезжать на север, в частности в Черкасскую и Киевскую области, из-за нехватки влаги.
Украина может потерять половину агропроизводства без эффективного орошения, что уже ощущается в таких регионах, как Бессарабия, Николаевская область и Херсонщина, из-за растущих засухи и экстремальных погодных явлений.
Через 10 – 20 лет без системных мер Украина почувствует сильные последствия изменения климата: температура будет расти быстрее мировой средней, что повлечет более интенсивные волны жары, длительные засухи и повышенный риск засух на юге и востоке.