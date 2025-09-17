Сейчас аграрии не решаются сеять озимые культуры из-за того, что засуха создает очень плохие условия для всходов. Недостаток дождевой влаги отмечается даже там, где условия увлажнения всегда были благоприятными.

На полях не хватает влаги

В течение первой декады сентября пополнение запасов влаги в почве почти не происходило. Из-за этого почвенная засуха углублялась и распространялась, создавая неблагоприятные условия для сева озимых культур и появления всходов.

Кроме того, во многих областях из-за усиления ветра возникали слабые суховеи.

Обратите внимание! Метеорологи сообщают, что в целом в последние годы из-за дефицита влаги условия для сева озимых становятся более жесткими, особенно в южных областях. Локальные ливневые грозовые дожди, которые отмечались в Херсонской и Николаевской областях, несколько смягчили условия, однако, несмотря на длительный засушливый летний период, ситуация с увлажнением почвы на большей части территории этих областей остается критической.

Между тем на Севере и Западе агрометеорологические условия оставались удовлетворительными. Однако и в этих регионах наблюдались нехарактерные засушливые условия, связанные с дефицитом осадков. Лишь на отдельных площадях, где отмечались локальные значительные дожди, произошло пополнение влагозапасов, особенно верхних слоев почвы, что значительно улучшило условия для подготовки почвы для сева озимых.

Важно! В то же время погодные условия были вполне удовлетворительными для уборки урожая поздних и технических культур, подсыхания корзин подсолнечника, семена которого достигли уборочной спелости, и початков кукурузы, зерно которой достигло полной спелости, накопления сахаров в плодах и корнеплодах.

