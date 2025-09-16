Петиция о предоставлении Героя Украины уже создана

Дочь фермера Александра Гордиенко Алина просит присвоить погибшему на Херсонщине отцу посмертно звание "Герой Украины" и зарегистрировала соответствующую петицию на сайте президента, сообщает 24 Канал. Александр Гордиенко руководил фермерским хозяйством в Бериславском районе и был председателем Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области.

После деоккупации правобережья Херсонщины Александр Гордиенко самостоятельно разминировал тысячи гектаров полей, откуда вывез более 5000 противотанковых мин. Спасал от обстрелов технику и работников. Боролся с вражескими дронами с помощью РЭБ и сбивал их ружьем. Им было сбито более 200 российских дронов. Херсонщина называла его "Фермер Рэмбо" за ежедневное уничтожение дронов на полях,

– указано в тексте петиции.

Общественное сообщило, что Алина Гордиенко рассказала, почему для нее важно присвоение этого звания ее отцу.

Я рассматриваю присвоение этого звания как символ человека, который защищал родную землю ценой собственной жизни. С ружьем в руках, сбивая российские дроны он показал, как надо стоять за свое. Не прятаться за границей. И даже если ты не в ВСУ, все равно иметь четкую позицию и защищать,

– говорит Алина.

Важно! Дочь фермера вспоминает, что несмотря на постоянные угрозы его жизни со стороны россиян, он говорил: "Пусть видят и боятся. Я – олицетворение всех аграриев, фермеров Украины и непосредственно Херсонской области". Последний раз девушка виделась с отцом в августе этого года в Одессе. Она попросила его позаботиться о собственной безопасности.

На Херсонщине погиб фермер Александр Гордиенко