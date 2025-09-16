Петиція про надання Героя України вже створена

Донька фермера Олександра Гордієнка Аліна просить надати загиблому на Херсонщині батькові посмертно звання "Герой України" та зареєструвала відповідну петицію на сайті президента, повідомляє 24 Канал. Олександр Гордієнко керував фермерським господарством у Бериславському районі та був головою Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області.

Після деокупації правобережжя Херсонщини Олександр Гордієнко самотужки розмінував тисячі гектарів полів, звідки вивіз понад 5000 протитанкових мін. Рятував від обстрілів техніку й працівників. Боровся з ворожими дронами за допомогою РЕБ і збивав їх рушницею. Ним було збито понад 200 російських дронів. Херсонщина називала його "Фермер Рембо" за щоденне знищення дронів на полях,

– зазначено у тексті петиції.

Суспільне повідомило, що Аліна Гордієнко розповіла, чому для неї важливе присвоєння цього звання її батькові.

Я розглядаю присвоєння цього звання як символ людини, яка захищала рідну землю ціною власного життя. З рушницею в руках, збиваючи російські дрони він показав, як треба стояти за своє. Не ховатись за кордоном. І навіть якщо ти не в ЗСУ, все одно мати чітку позицію та захищати,

– говорить Аліна.

Важливо! Донька фермера згадує, що попри постійні загрози його життю з боку росіян, він говорив: "Нехай бачать і бояться. Я – уособлення всіх аграріїв, фермерів України й безпосередньо Херсонської області". Востаннє дівчина бачилась з батьком у серпні цього року в Одесі. Вона попросила його подбати про власну безпеку.

На Херсонщині загинув фермер Олександр Гордієнко