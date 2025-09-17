Наразі аграрії не наважуються сіяти озимі культури через те, що посуха створює дуже погані умови для сходів. Нестача дощової вологи відмічається навіть там, де умови зволоження завжди були сприятливі.

На полях не вистачає вологи

Протягом першої декади вересня поповнення запасів вологи в ґрунті майже не відбувалося, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Через це ґрунтова посуха поглиблювалася та поширювалася, створюючи несприятливі умови для сівби озимих культур та появи сходів.

Крім того, у багатьох областях через посилення вітру виникали слабкі суховії.

Зверніть увагу! Метеорологи повідомляють, що загалом останніми роками через дефіцит вологи умови для сівби озимих стають більш жорсткими, особливо в південних областях. Локальні зливові грозові дощі, які відмічалися в Херсонській та Миколаївській областях, дещо пом'якшили умови, проте, зважаючи на довготривалий посушливий літній період, ситуація зі зволоженням ґрунту на більшій частині території цих областей залишається критичною.

Тим часом на Півночі та Заході агрометеорологічні умови залишалися задовільними. Проте і в цих регіонах спостерігалися нехарактерні посушливі умови, пов'язані з дефіцитом опадів. Лише на окремих площах, де відмічалися локальні значні дощі, відбулося поповнення вологозапасів, особливо верхніх шарів ґрунту, що значно покращило умови для підготовки ґрунту для сівби озимини.

Важливо! Водночас погодні умови були цілком задовільними для збирання врожаю пізніх та технічних культур, підсихання кошиків соняшнику, насіння якого досягло збиральної стиглості, та качанів кукурудзи, зерно якої досягло повної стиглості, накопичення цукрів у плодах та коренеплодах.

