Недавно в Украине начали появляться угрожающие сообщения о быстром распространении американской белой бабочки по Украине. Опасный сельскохозяйственный вредитель съедает почти все, что видит перед собой.

На Львовщине появился опасный вредитель

На Львовщине впервые зафиксировали распространение американской белой бабочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу во Львовской области. Из-за пораженной территории в поселке Дидилов ввели карантин.

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Пораженная территория площадью 0,325 гектара расположена в поселке Дидилов (Новояричівська сельский совет). Согласно распоряжению председателя Львовской РГА №80/01-05/25 от 22 июля, на этом участке введен карантинный режим,

– сообщили в службе.

По данным Госпродпотребслужбы, американская белая бабочка – вредитель, которого завезли в Европу из Северной Америки. Его гусеницы питается листьями более 300 видов деревьев и кустарников. Среди них – шелковица, яблоня, груша, слива, грецкий орех, вишня, сирень, клен, береста и другие плодовые и декоративные растения.

Обратите внимание! Признаки поражения вредителем – паутинные гнезда на ветвях, белая или желтоватая гусеница, обгрызание листьев и быстрое образование новых колоний. Одна самка американской белой бабочки может отложить до 2000 яиц – это одно-два поколения за сезон.

Американская белая бабочка зимует в виде куколок в трещинах коры деревьев, зданиях или почве. Весной появляются бабочки, которые активно размножаются. Гусеница формирует плотные паутинные гнезда, нанося вред зеленой массе деревьев. Распространяется через посадочный материал, транспорт или ветром,

– сообщают в Госпродпотребслужбе.

Важно! Чтобы вывести вредителя, нужно обрезать и сжигать ветви с паутиной, а также регулярно проводить санитарную очистку деревьев и кустов и обследовать их. Также растения можно обработать разрешенными инсектицидами – утром или вечером в безветренную погоду.

Бабочку также обнаружили на Николаевщине

Вредителя, который питается листьями более 300 видов деревьев и кустов также зафиксировали на Николаевщине, об этом рассказали в Госпродпотребслужбе области. На территории села Шевченково, Шевченковского сельского совета Николаевского района введен карантинный режим по южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Meyr.).

Обратите внимание! Вредителя обнаружили государственные фитосанитарные инспекторы с помощью феромонных ловушек при проведении планового мониторинга территории Николаевской области. Распоряжением Николаевской районной военной администрации №79-р от 21 июля утвердили фитосанитарные мероприятия для локализации и ликвидации очагов этого карантинного организма.