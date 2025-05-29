Шмыгаль не видит угрозы в восстановлении квот на импорт украинской агропродукции в ЕС

Недавно Еврокомиссия приняла решение вернуть квоты на украинские сельскохозяйственные товары. Однако, глава украинского правительства не видит в этом угрозы экономике.

Восстановление квот не угрожает Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит угроз в краткосрочной перспективе из-за восстановления Евросоюзом квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндской Республики Петтером Орпо 28 мая он отметил, что до полномасштабного вторжения с Европой уже действовала зона свободной торговли, и она с 6 июня продолжит действовать.

Он отметил, что есть предварительная договоренность с Европейской комиссией, что зона свободной торговли в объеме квот 7/12 будет действовать до момента принятия изменений в статью №29 Соглашения об ассоциации.

Мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным, чтобы Украина не почувствовала ухудшение условий, которые мы имели в течение предыдущих трех лет,

– говорит Шмыгаль.

Кроме того, премьер заявил, что он надеется, что еще в 2025 году будут подписаны изменения с Еврокомиссией в статью №29 Соглашения об ассоциации.

Соответственно и украинский, и европейский бизнес, который уже имеет подписанные контракты в пределах заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения,

– надеется Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вопрос торговли с ЕС для Украины является важным. Также он заявил, что угроз, по состоянию на сегодня и ухудшения условий, в краткосрочной перспективе, нет: "Есть необходимость оперативно заключить изменения в Соглашение об ассоциации".