Шмыгаль не видит угрозы в восстановлении квот на импорт украинской агропродукции в ЕС
- Еврокомиссия возобновила квоты на импорт украинской сельхозпродукции, но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит угроз для экономики в краткосрочной перспективе.
- Шмыгаль заявил, что существует договоренность с Еврокомиссией о зоне свободной торговли, которая будет действовать до момента принятия изменений в статью №29 Соглашения об ассоциации, и надеется на подписание изменений в 2025 году.
Недавно Еврокомиссия приняла решение вернуть квоты на украинские сельскохозяйственные товары. Однако, глава украинского правительства не видит в этом угрозы экономике.
Восстановление квот не угрожает Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит угроз в краткосрочной перспективе из-за восстановления Евросоюзом квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндской Республики Петтером Орпо 28 мая он отметил, что до полномасштабного вторжения с Европой уже действовала зона свободной торговли, и она с 6 июня продолжит действовать.
Он отметил, что есть предварительная договоренность с Европейской комиссией, что зона свободной торговли в объеме квот 7/12 будет действовать до момента принятия изменений в статью №29 Соглашения об ассоциации.
Мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным, чтобы Украина не почувствовала ухудшение условий, которые мы имели в течение предыдущих трех лет,
– говорит Шмыгаль.
Кроме того, премьер заявил, что он надеется, что еще в 2025 году будут подписаны изменения с Еврокомиссией в статью №29 Соглашения об ассоциации.
Соответственно и украинский, и европейский бизнес, который уже имеет подписанные контракты в пределах заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения,
– надеется Шмыгаль.
Он подчеркнул, что вопрос торговли с ЕС для Украины является важным. Также он заявил, что угроз, по состоянию на сегодня и ухудшения условий, в краткосрочной перспективе, нет: "Есть необходимость оперативно заключить изменения в Соглашение об ассоциации".