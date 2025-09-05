В этом году в Украине эксперты предсказывают возможную нехватку хлебопекарной муки. Потенциально это может повлиять на стоимость хлеба в сторону ее роста.

Будет ли расти цена на хлеб?

Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в комментарии 24 Канала рассказала, что учитывая стоимость производства хлеба, если брать элемент себестоимости, который зависит от пшеничной муки, оснований для роста цен на хлеб пока нет.

Читайте также Сыры в Украине подорожают еще больше: потребители переходят на сырный продукт

Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела УКАБ В этом году ожидается урожай на уровне около 21 миллиона тонн пшеницы. Для удовлетворения внутренних потребностей Украины необходимо 6,4 миллиона тонн. Соответственно, собранного урожая более чем достаточно, а остальное планируется экспортировать.

Обратите внимание! Дополнительным фактором, по словам специалиста является то, что цены на пшеницу на мировом рынке сейчас стабильные, поскольку ключевые страны-производители получили хорошие урожаи. Поэтому, с точки зрения обеспеченности сырьем, ожидать подорожания хлеба не стоит.

Цены на пшеницу упали на украинском зерновом рынке