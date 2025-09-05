Хватит ли пшеницы на муку: как повлияет засуха на стоимость хлеба в Украине
- Эксперты прогнозируют возможную нехватку хлебопекарной муки в Украине, но оснований для роста цен на хлеб пока нет.
- Цены на пшеницу на украинском рынке снизились на 100 – 200 гривен за неделю из-за тенденций на экспортном рынке.
В этом году в Украине эксперты предсказывают возможную нехватку хлебопекарной муки. Потенциально это может повлиять на стоимость хлеба в сторону ее роста.
Будет ли расти цена на хлеб?
Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в комментарии 24 Канала рассказала, что учитывая стоимость производства хлеба, если брать элемент себестоимости, который зависит от пшеничной муки, оснований для роста цен на хлеб пока нет.
В этом году ожидается урожай на уровне около 21 миллиона тонн пшеницы. Для удовлетворения внутренних потребностей Украины необходимо 6,4 миллиона тонн. Соответственно, собранного урожая более чем достаточно, а остальное планируется экспортировать.
Обратите внимание! Дополнительным фактором, по словам специалиста является то, что цены на пшеницу на мировом рынке сейчас стабильные, поскольку ключевые страны-производители получили хорошие урожаи. Поэтому, с точки зрения обеспеченности сырьем, ожидать подорожания хлеба не стоит.
Цены на пшеницу упали на украинском зерновом рынке
- Цены на пшеницу в Украине снизились на 100 – 200 гривен за неделю, в основном из-за тенденций на экспортном рынке.
- Большинство переработчиков сталкиваются с недостаточно активным поступлением предложений качественной пшеницы, аграрии же ждут более выгодных цен.