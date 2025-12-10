Можно ли выкопать сосну в лесу: что для этого надо и где сажать

Совсем скоро наступают рождественские и новогодние праздники, непременным атрибутом которых является елка, которую устанавливают дома. Однако можно также посадить елку или сосну из леса возле дома и украсить ее на улице, хотя и не все знают как это делать.

Как пересадить елку из леса?

Пересаживать сосну нельзя зимой и летом, однако для этого необходимо иметь лесорубный билет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Практика вдохновения". Этот процесс лучше всего осуществлять осенью или ранней весной – то есть до наступления заморозков или после их окончания.

Лучше всего делать это во второй половине апреля или в начале мая. Дело в том, что корневая система молодых сосен особенно требовательна к теплу. Если не успеваете пересадить сосну весной, стоит ориентироваться на третью неделю сентября. Хорошо приживаются саженцы, если их принести из леса в начале октября.

Нельзя просто так взять и выкопать в лесу елку, или любое другое понравившееся растение,, ведь это незаконно. Если нарушителя поймают, ему грозит немалый штраф.

Сосна красиво выглядит, когда на нее падают лучи восходящего или заходящего солнца,. Если есть такая возможность, то лучше учесть это свойство. При одиночном расположении поверхность почвы вокруг сосны лучше засеять газоном – так хвойник выглядит наиболее эффектно.

Какая разница между елкой и елью: что посадить на участке?