Чем отличается ель от ели?

Хотя ботанически ель является подвидом ели, а точнее, елью обыкновенной, на самом деле по некоторым свойствам и особенностям строения ель куда ближе к соснам, чем к елям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Megasad. Поэтому в Европе это декоративное хвойное растение называют европейской сосной, а у нас – карпатской.

Кроме западной части нашей страны, встретить ель можно в Татрах и Альпах. Но независимо от места, это вечнозеленое дерево считается символом счастья, молодости и долголетия.

Ель смерека признана одной из самых популярных деревьев семейства хвойных. Садоводы ценят ее за устойчивость и хорошую зимостойкость, часто используя ель для озеленения садовых территорий. Ель – это дерево с густой симметричной пирамидальной кроной. Чаще всего ветви растут горизонтально, но встречаются также и сорта с поникшими побегами.

В природе ель может достигать высоты 30 метров, а крона нередко занимает площадь до 2 метров. В раннем возрасте скорость прироста ели составляет от 10 до 20 сантиметров, при хорошем уходе показатель может быть еще выше. Хвоинки ели колючие, длиной от 1 до 3 сантиметров, темно-зеленые или с легким серебристым оттенком. Продолговатые шишки светло-зеленые в момент появления, однако по мере созревания приобретают оттенок ближе к фиолетовому и бурому.

Какие основные отличия ели и когда ее сажать?

Запутаться с определением вида сложно, но, если внимательно взглянуть на оба дерева, отличия очевидны:

хвоя у ели на ветках располагается с обеих сторон, равномерно и в плоскости, у ели же хвоинки распределены по всей поверхности побега;

иглы ели в несколько раз колючее, чем у ели (лучше поверьте на слово);

длина хвоинок также разнится, у ели иголки короче, у ели немного длиннее.

Тоже касается и ствола: если на ели хвоинки немногочисленные и располагаются параллельно к земле, то у ели их много, и они покрывают поверхность ствола по всей окружности. По густоте хвои деревья тоже разнятся – ель в этом лидирует по количеству листьев на квадратный сантиметр.

Взрослые растения также легко различить по коре. У ели она более гладкая, без значительных шероховатостей и трещин. У ели кора сильно растресканная и расслоенная. Древесина ели светлая, почти белая, практически не темнеет с течением времени, без значительного количества сучков.

Обратите внимание! Если вы купили ель или пихту в горшке, смело высаживайте растение в открытый грунт в любое теплое время года. Единственное условие для летней посадки - достаточный и обильный полив. Что касается саженцев с открытой корневой системой, то лучшими для них будет апрель-май или сентябрь. Неплохо, если перед тем, как сажать, вы обработаете корни любым укоренителем. Можно даже замочить их в растворе на несколько часов.

Пихта или ель: какие отличить деревья по признакам, которые знает не каждый?