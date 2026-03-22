Агро 24
22 марта, 12:22
Штраф более 3 тысяч за одного: когда в Украине разрешат ловить раков

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Запрет на вылов раков в Украине действует с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года, с исключением водоемов Закарпатской области, где он действует весь год.
  • В июле ловить раков будет разрешено при условии соблюдения правил, в частности, максимальное количество выловленных раков в сутки составляет 30 на водоемах общего пользования.

Весной рыбаков на водоемах Украины становится больше. Любители рыбалки отправляются с удочкой к открытой воде, как только сойдет лед. Однако в этот период действуют сезонные ограничения, о которых не стоит забывать.

Можно ли ловить раков весной?

Ловить раков весной в Украине пока запрещено, рассказали в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Запрет на вылов раков действует для того, чтобы сохранить их популяцию. Это необходимо, чтобы они могли спокойно спариваться, вынашивать икру и пройти через первую линьку.

На крупных водохранилищах Украины ограничения действуют с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года:

  • на Киевском;
  • Кременчугском;
  • Каневском;
  • Днепровском;
  • и Каменском водохранилищах.

На других водоемах страны запрет действует с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года.

Заметьте! Однако это правило не касается водоемов Закарпатской области. В этом регионе проживает широкопалый рак. Он занесен в Красную книгу Украины. Поэтому здесь запрет вылов рака действует весь год.

Какие нормы по вылову раков?

В июле ловить раков в Украине позволят, однако только с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства, пишет Госрыбагентство.

По ним, в сутки один человек имеет право поймать:

  • 30 раков – на водоемах общего пользования;
  • 50 раков – на водоемах с платным доступом.

Прописаны в правилах и способы вылова раков. Разрешается ловить:

  • руками;
  • раколовкой (диаметром не более 70 сантиметров);
  • рогаткой;
  • леской с приманкой;
  • и расщепом.

При этом у одного ловца не может быть более 5 снастей.

Какие наказания за нарушение правил?

Заметьте, что рыбаки в Украине могут ловить раков не менее минимального размера:

  • в большинстве водоемов и Черноморском регионе – не менее 10 сантиметров;
  • в реке Дунай и прилегающих водоемах – не менее 9 сантиметров.

Строго запрещается ловить ночью – позже часа от захода солнца и за час до восхода. Также нельзя использовать подсветку.

За незаконный вылов раков грозит наказание – от штрафа до уголовной ответственности, в зависимости от масштаба причиненного ущерба. Также придется возместить ущерб рыбному хозяйству.

Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции негативно влияет на общий природный баланс рек и озер, 
– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Важно! Штраф только за одного выловленного рака в период действия запрета составляет 3 332 гривен.

Когда можно ловить рыбу весной?

  • В Украине действуют четкие правила рыболовства, призваны защитить водные биоресурсы в наиболее уязвимые периоды. Прежде всего речь идет о нересте – время, когда рыбалка существенно ограничивается или полностью запрещается, чтобы не повредить воспроизводству популяций.

  • Обычно нерестовый период стартует с 1 апреля, однако его продолжительность зависит от типа водоема. На реках и их притоках ограничения действуют до 30 мая, тогда как в водохранилищах, озерах и заливах – до 19 июня.

  • Кроме весенних ограничений, существуют и зимние. В частности, с 1 ноября и до начала нереста запрещено вылов рыбы в зимовальных ямах, где она переживает холодный период.

  • А вот щуку нельзя вылавливать с 15 февраля до 31 марта. Нарушение этих норм может обойтись дорого – за незаконный вылов этой рыбы предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен.