Можно ли в Украине выращивать табак: что говорит законодательство
- Для легального выращивания табака в Украине субъекты хозяйствования должны получить лицензию, выдаваемую центральным органом исполнительной власти.
- Заявление на получение лицензии должно содержать реквизиты заявителя, тип лицензии, адрес места деятельности, код территориальной общины, перечень кодов продукции и данные о платеже за лицензию.
Некоторые в Украине выращивают табак на своем огороде для собственного потребления. Однако чаще можно встретить промышленные поля табака, для которых нужны специальные разрешения.
Кому могут дать лицензию
Чтобы легально заниматься выращиванием табака в Украине, субъект хозяйствования должен получить соответствующую лицензию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Разрешение выдается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику.
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Согласно статье 42 Закона Украины № 3817-ІХ, лицензию могут получить только те субъекты хозяйствования, которые:
- являются владельцами земельных участков сельскохозяйственного назначения или имеют право их использовать;
- выращивают табак с последующей ферментацией или без нее.
Куда и какие документы подавать
Заявление о получении лицензии следует подавать в орган лицензирования в бумажной или электронной форме в соответствии с Налоговым кодексом Украины.
В заявлении необходимо указать:
- реквизиты заявителя (название предприятия, код ЕГРПОУ или ИНН);
- тип лицензии (на выращивание табака);
- название и код органа лицензирования;
- адрес места осуществления деятельности (место выращивания табака, идентификатор объекта налогообложения);
- код территориальной общины согласно Кодификатору административно-территориальных единиц Украины;
- перечень кодов продукции согласно УКТВЭД;
- данные о платеже за лицензию (сумма, номер и дата платежного документа).
Обратите внимание! Кроме того, нужно приложить копию документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком, с указанием кадастрового номера. Соблюдение этих требований поможет быстро получить лицензию и начать официальную деятельность по выращиванию табака.