Можно ли в Украине выращивать табак: что говорит законодательство

Некоторые в Украине выращивают табак на своем огороде для собственного потребления. Однако чаще можно встретить промышленные поля табака, для которых нужны специальные разрешения.

Кому могут дать лицензию

Чтобы легально заниматься выращиванием табака в Украине, субъект хозяйствования должен получить соответствующую лицензию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Разрешение выдается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику.

Читайте также Как в Украине взять землю для сенокоса или выпаса скота

Согласно статье 42 Закона Украины № 3817-ІХ, лицензию могут получить только те субъекты хозяйствования, которые:

являются владельцами земельных участков сельскохозяйственного назначения или имеют право их использовать;

выращивают табак с последующей ферментацией или без нее.

Куда и какие документы подавать

Заявление о получении лицензии следует подавать в орган лицензирования в бумажной или электронной форме в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

В заявлении необходимо указать:

реквизиты заявителя (название предприятия, код ЕГРПОУ или ИНН);

тип лицензии (на выращивание табака);

название и код органа лицензирования;

адрес места осуществления деятельности (место выращивания табака, идентификатор объекта налогообложения);

код территориальной общины согласно Кодификатору административно-территориальных единиц Украины;

перечень кодов продукции согласно УКТВЭД;

данные о платеже за лицензию (сумма, номер и дата платежного документа).

Обратите внимание! Кроме того, нужно приложить копию документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком, с указанием кадастрового номера. Соблюдение этих требований поможет быстро получить лицензию и начать официальную деятельность по выращиванию табака.