Кому можуть дати ліцензію

Щоб легально займатися вирощуванням тютюну в Україні, суб'єкт господарювання повинен отримати відповідну ліцензію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Дозвіл видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Читайте також Як в Україні взяти землю для сінокосу чи випасу худоби

Згідно зі статтею 42 Закону України № 3817-ІХ, ліцензію можуть отримати лише ті суб'єкти господарювання, які:

є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення або мають право їх використовувати;

вирощують тютюн із подальшою ферментацією або без неї.

Куди та які документи подавати

Заяву про отримання ліцензії слід подавати до органу ліцензування в паперовій або електронній формі відповідно до Податкового кодексу України.

У заяві необхідно вказати:

реквізити заявника (назва підприємства, код ЄДРПОУ або ІПН);

тип ліцензії (на вирощування тютюну);

назву та код органу ліцензування;

адресу місця провадження діяльності (місце вирощування тютюну, ідентифікатор об'єкта оподаткування);

код територіальної громади згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць України;

перелік кодів продукції згідно з УКТЗЕД;

дані про платіж за ліцензію (сума, номер і дата платіжного документа).

Зверніть увагу! Крім того, потрібно додати копію документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою, із зазначенням кадастрового номера. Дотримання цих вимог допоможе швидко отримати ліцензію та розпочати офіційну діяльність із вирощування тютюну.