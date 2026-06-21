Вешенки, шампиньоны и не только – простые способы вырастить грибы дома

Выращивание грибов на собственном участке в Украине уже не является чем-то необычным. С помощью мицелия дачники и фермеры могут выращивать как вешенки и шампиньоны, так и отдельные лесные виды.

Что нужно для выращивания грибов дома

О самых простых способах рассказали в Королевском садоводческом обществе (RHS). Эксперты советуют хозяевам использовать древесину или специально подготовленную мульчу.

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Во-первых, специальные пакеты с мицелием

Они наполнены соломой или опилками. Готовые наборы можно купить в магазинах, а при желании – даже изготовить самостоятельно, используя подходящий предварительно обработанный органический субстрат. При достаточной влажности грибница постепенно разрастается, а со временем начинает приносить урожай.



Выращивание грибов в пакетах / Фото Pexels, иллюстративное

Во-вторых, бревна для грибов

В древесине высверливают отверстия, в которые вставляют специальные брусочки с мицелием, а затем эти места герметизируют воском, чтобы защитить от загрязнения и посторонних микроорганизмов.

В-третьих, отдельная грядка

Еще один вариант – выращивать грибы непосредственно на мульче. Для этого мицелий смешивают с соломой или древесной щепой и равномерно раскладывают на подготовленном участке.

Обратите внимание, что сроки появления урожая зависят от выбранного способа культивирования и вида грибов. Самый быстрый результат обычно дают готовые пакеты с мицелием – при благоприятных условиях это всего несколько дней. А вот высаженный в мульчу или бревно грибной мицелий развивается значительно медленнее и, как правило, начинает плодоносить следующей весной или осенью.

Напомним, что в последние годы украинские аграрии все активнее обращают внимание на нишевые культуры, пытаясь диверсифицировать производство и найти новые рынки сбыта. Наибольший рост посевных площадей демонстрируют фасоль, горох и масличная редька.