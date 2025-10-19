Строительными нормами определено, какое должно быть расстояние от деревьев до забора. Правда, их утвердили только в 2019 году. Соответственно, они действуют с этого времени.

Какое должно быть расстояние от дерева до забора?

Эти правила не применяются к старым деревьям, высаженным до принятия норм, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.

Обратите внимание! Указанные нормы вступили в силу 1 октября 2019 года.

Согласно нормам, расстояние от деревьев до забора должно высчитываться индивидуально, с учетом:

того, что оно должно составлять не менее 4 – 6 метров;

также учитывается диаметр кроны (расстояние от соседского участка не может быть менее половины этого показателя);

еще учитывайте, что ветви не должны заходить на соседний участок.

Важно! Этими нормами также установлено, что расстояние от забора до высаженных кустов должно быть как минимум 1 метр.

Что еще нужно знать владельцам земельных участков в Украине?