Какое должно быть расстояние от дерева до забора?
Эти правила не применяются к старым деревьям, высаженным до принятия норм, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.
Обратите внимание! Указанные нормы вступили в силу 1 октября 2019 года.
Согласно нормам, расстояние от деревьев до забора должно высчитываться индивидуально, с учетом:
- того, что оно должно составлять не менее 4 – 6 метров;
- также учитывается диаметр кроны (расстояние от соседского участка не может быть менее половины этого показателя);
- еще учитывайте, что ветви не должны заходить на соседний участок.
Важно! Этими нормами также установлено, что расстояние от забора до высаженных кустов должно быть как минимум 1 метр.
Что еще нужно знать владельцам земельных участков в Украине?
ДБН также установлено, какая должна быть высота между забором и соседским участком. Сейчас этот максимум составляет – 2 метра. А вот между улицей и вашим участком забор может быть несколько выше, максимальная высота – 2,5 метра.
В Украине продолжает действовать право единства между домом и землей под ним. То есть, при продаже недвижимости, автоматически отдается в собственность и участок, на котором она размещена.