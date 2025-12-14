Какая возможная высота забора возле дома?
Максимальная высота забора между соседями может составлять 2 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
В то же время высота забора со стороны улицы может быть выше. В этом случае максимум составляет – 2,5 метра.
Заметим, что загораживать забором можно исключительно:
- частные домовладения;
- или же – приусадебные участки.
Также прежде чем устанавливать забор, необходимо ознакомиться с нормами, которые утверждены местным советом. Ведь органы власти имеют право устанавливать дополнительные требования.
Если установленный забор выше установленных норм, это невозможно узаконить. В таком случае нужно:
- изменить полностью забор;
- или, по возможности, только его конструкцию.
К тому же придется заплатить значительный штраф, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- для предпринимателей и чиновников штраф будет – от 850 гривен до 1 700 гривен;
- обычным гражданам придется заплатить – от 340 до 1 360 гривен.
Что еще нужно знать владельцам участков сейчас?
Сейчас в Украине действует правило единства между домом и землей под ним. То есть, при покупке недвижимости, вы автоматически становитесь владельцем земли под ней. В то же время это не касается многоэтажных домов.
Строительными нормами устанавливается, какое минимальное расстояние должно быть от забора до дерева. Сейчас до ствола должна быть дистанция не менее 4 метров. Также необходимо учитывать диаметр кроны, чем она шире – тем больше расстояние.