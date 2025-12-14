Яка можлива висота паркану біля будинку?
Максимальна висота паркану між сусідами може складати 2 метри, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Водночас висота паркану з боку вулиці може бути вища. В цьому випадку максимум складає – 2,5 метри.
Зауважимо, що загороджувати парканом можна виключно:
- приватні домоволодіння;
- або ж – присадибні ділянки.
Також перш ніж встановлювати паркан, необхідно ознайомитись з нормами, які затверджені місцевою радою. Адже органи влади мають право встановлювати додаткові вимоги.
Якщо встановлений паркан вище встановлених норм, це неможливо узаконити. В такому випадку потрібно:
- змінити повністю паркан;
- або, за можливістю, лише його конструкцію.
До того ж доведеться заплатити значний штраф, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- для підприємців та чиновників штраф буде – від 850 гривень до 1 700 гривень;
- звичайним громадянам доведеться сплатити – від 340 до 1 360 гривень.
Що ще потрібно знати власникам ділянок зараз?
Зараз в Україні діє правило єдності між будинком та землею під ним. Себто, при купівлі нерухомості, ви автоматично стаєте власником землі під нею. Водночас це не стосується багатоповерхових будинків.
Будівельними нормами встановлюється, яка мінімальна відстань має бути від паркану до дерева. Наразі до стовбура має бути дистанція щонайменше 4 метри. Також необхідно враховувати діаметр крони, чим вона ширша – тим більша відстань.