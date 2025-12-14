Яка можлива висота паркану біля будинку?

Максимальна висота паркану між сусідами може складати 2 метри, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Водночас висота паркану з боку вулиці може бути вища. В цьому випадку максимум складає – 2,5 метри.

Зауважимо, що загороджувати парканом можна виключно:

приватні домоволодіння;

або ж – присадибні ділянки.

Також перш ніж встановлювати паркан, необхідно ознайомитись з нормами, які затверджені місцевою радою. Адже органи влади мають право встановлювати додаткові вимоги.

Якщо встановлений паркан вище встановлених норм, це неможливо узаконити. В такому випадку потрібно:

змінити повністю паркан;

або, за можливістю, лише його конструкцію.

До того ж доведеться заплатити значний штраф, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для підприємців та чиновників штраф буде – від 850 гривень до 1 700 гривень;

звичайним громадянам доведеться сплатити – від 340 до 1 360 гривень.

Що ще потрібно знати власникам ділянок зараз?