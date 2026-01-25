Можно ли сажать деревья возле забора в 2026 году
- В 2026 году нормы по минимально необходимого расстояния между деревьями и заграждением остаются те же самые.
- Расстояние от ствола дерева до забора должно быть не менее 4-6 метров, а для куста - не менее 1 метра.
В Украине действуют ГСН (государственные строительные нормы). Их соблюдение является обязательным. В 2026 году нормы, относительно минимально необходимого расстояния между деревьями и заграждением не изменились.
Какое должно быть расстояние от дерева до забора сейчас?
ГСН распространяются именно на те деревья, которые размещены рядом с соседским участком, сообщает Правительственный портал.
Читайте также Кража зерна на миллионы долларов: сколько оккупанты вывезли из Украины в 2025 году
Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, которые граничат с улицей, эти нормы не распространяются,
– говорится в сообщении.
Интересно! Для куста минимальное расстояние составляет – 1 метр.
Указанные ГСН были установлены в 2019 году. То есть, действуют они именно с этого времени.
Чтобы рассчитать на каком расстоянии должно быть дерево, нужно учесть такие нюансы:
- это расстояние должно быть не менее половины диаметра кроны;
- от ствола до забора должно быть не менее 4 – 6 метров, сообщается в ДБН Б.2.2-12:2019.
Чтобы не повторять сюжета "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей.
То есть, на практике, ситуация выглядит так, что дерево с кроной 10 метров, нужно высадить на расстоянии не менее – 5 метров. Таким образом ветви не будут заходить на соседнюю территорию.
Что еще важно учесть владельцам участков сейчас?
В 2026 году также не изменились ДБН, относительно высоты забора. Максимально со стороны улицы она может составлять – 2,5 метра.
А вот между соседями забор должен быть несколько меньше. В таком случае максимум составляет – 2 метра.
Узаконить выше чем установлено нормами забор, невозможно. За нарушение придется заплатить штраф к тому же придется заменить заграждение или изменить его конструкцию.