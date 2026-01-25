Можно ли сажать деревья возле забора в 2026 году

В Украине действуют ГСН (государственные строительные нормы). Их соблюдение является обязательным. В 2026 году нормы, относительно минимально необходимого расстояния между деревьями и заграждением не изменились.

Какое должно быть расстояние от дерева до забора сейчас?

ГСН распространяются именно на те деревья, которые размещены рядом с соседским участком, сообщает Правительственный портал.

Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, которые граничат с улицей, эти нормы не распространяются,

– говорится в сообщении.

Интересно! Для куста минимальное расстояние составляет – 1 метр.

Указанные ГСН были установлены в 2019 году. То есть, действуют они именно с этого времени.

Чтобы рассчитать на каком расстоянии должно быть дерево, нужно учесть такие нюансы:

это расстояние должно быть не менее половины диаметра кроны;

от ствола до забора должно быть не менее 4 – 6 метров, сообщается в ДБН Б.2.2-12:2019.

Чтобы не повторять сюжета "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей.

То есть, на практике, ситуация выглядит так, что дерево с кроной 10 метров, нужно высадить на расстоянии не менее – 5 метров. Таким образом ветви не будут заходить на соседнюю территорию.

Что еще важно учесть владельцам участков сейчас?