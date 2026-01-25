Чи можна саджати дерева біля забору у 2026 році

В Україні діють ДБН (державні будівельні норми). Їх дотримання є обов'язковим. У 2026 році норми, щодо мінімально необхідної відстані між деревами та загородженням не змінилися.

Яка має бути відстань від дерева до паркану зараз?

ДБН поширюються саме на ті дерева, які розміщені поруч із сусідською ділянкою, повідомляє Урядовий портал.

Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! Для куща мінімальна відстань складає – 1 метр.

Вказані ДБН були встановлені у 2019 році. Тобто, діють вони саме з цього часу.

Аби розрахувати на якій відстані має бути дерево, потрібно врахувати такі нюанси:

ця відстань має бути не менш як половина діаметра крони;

від стовбура до паркана має бути не менш як 4 – 6 метрів, повідомляється у ДБН Б.2.2-12:2019.

Лев Парцхаладзе Колишній заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Щоб не повторювати сюжету "Кайдашевої сім'ї", новими нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів.

Тобто, на практиці, ситуація виглядає так, що дерево з кроною 10 метрів, потрібно висадити на відстані щонайменше – 5 метрів. Таким чином гілки не заходитимуть на сусідню територію.

Що ще важливо врахувати власникам ділянок зараз?