Яка має бути відстань від дерева до паркану зараз?
ДБН поширюються саме на ті дерева, які розміщені поруч із сусідською ділянкою, повідомляє Урядовий портал.
Читайте також Крадіжка зерна на мільйони доларів: скільки окупанти вивезли з України у 2025 році
Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,
– йдеться у повідомленні.
Цікаво! Для куща мінімальна відстань складає – 1 метр.
Вказані ДБН були встановлені у 2019 році. Тобто, діють вони саме з цього часу.
Аби розрахувати на якій відстані має бути дерево, потрібно врахувати такі нюанси:
- ця відстань має бути не менш як половина діаметра крони;
- від стовбура до паркана має бути не менш як 4 – 6 метрів, повідомляється у ДБН Б.2.2-12:2019.
Щоб не повторювати сюжету "Кайдашевої сім'ї", новими нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів.
Тобто, на практиці, ситуація виглядає так, що дерево з кроною 10 метрів, потрібно висадити на відстані щонайменше – 5 метрів. Таким чином гілки не заходитимуть на сусідню територію.
Що ще важливо врахувати власникам ділянок зараз?
У 2026 році також не змінились ДБН, щодо висоти паркану. Максимально з боку вулиці вона може складати – 2,5 метри.
А от між сусідами паркан має бути дещо менший. В такому випадку максимум складає – 2 метри.
Узаконити вищий ніж встановлено нормами паркан, неможливо. За порушення доведеться сплатити штраф до того ж доведеться замінити загородження або ж змінити його конструкцію.