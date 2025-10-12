Устанавливать забор любой высоты сейчас нельзя. Есть определенные нормы для ограждения, в зависимости от его размещения.

Какая максимальная высота забора может быть?

Первоначально необходимо отметить, что загораживать можно только частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Читайте также Форель – привередливая рыба: почему ее не найти в каждой реке

Общие требования к высоте забора, по состоянию на сейчас, такие:

высота 2 метра – максимально возможная между соседними участками;

2,5 метра – со стороны улицы.

Обратите внимание! Прежде чем устанавливать забор, нужно ознакомиться с правилами, установленными местным советом. Дело в том, он имеет право определять дополнительные требования.

Что происходит, если забор выше установленных норм:

если забор выше, чем установлено нормами, и он мешает соседям, нужно изменить его конструкцию;

в случае, когда это невозможно, придется заменить забор.

Важно! Узаконить забор, выше чем указано, невозможно. Исключением является определенный перечень учреждений. Там забор устанавливается выше, например, из соображений безопасности. Речь идет, в частности, о химических предприятиях.

Что еще нужно знать владельцам частных участков?

ДБН Б.2.2-12:2019 регулируют расстояние от кустов до забора. Оно должно составлять не менее 1 метра.

От забора до стволов деревьев расстояние должно быть больше – 4 – 6 метров. В то же время нужно учитывать и диаметр кроны. Указанное расстояние обязано быть не менее половины этого значения.

Заметьте! На частном участке спиливать дерево можно без специального разрешения. В то же время это запрещено возле многоквартирных домов. Дело в том, что там территория принадлежит общине.