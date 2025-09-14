Когда можно рубить деревья без разрешения?

Во дворах многоквартирных домов пилить дерево без разрешения запрещено. Дело в том, что придомовая территория не является собственностью кого-то из жителей квартир, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет.

Читайте также Можно ли прописаться в доме, не имея согласия владельца

Обратите внимание! Придомовая территория многоквартирных домов принадлежит всей общине. Ею могут пользоваться все жители бесплатно, если они соблюдают Правила благоустройства.

При этом разрешение не нужно получать:

если участок находится в частной собственности;

в случае, когда участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки.

Обратите внимание! Чтобы получить специальное разрешение, нужно обратиться в ответственные органы.

Какие правила обращения с деревьями на участке?

Деревья нужно сажать на определенном расстоянии от забора. Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, от ствола до соседского участка должна быть дистанция 4 – 6 метров. Точное расстояние высчитывается с учетом объема кроны.

Ветки соседнего дерева можно спиливать. Если они попадают на вашу территорию и мешают пользоваться участком по его целевому назначению.

Важно! На участке сельскохозяйственной земли можно засадить настоящий сад, а не только однолетние культуры.