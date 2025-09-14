Коли можна рубати дерева без дозволу?

У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерево без дозволу заборонено. Річ у тім, що прибудинкова територія не є власністю когось з жителів квартир, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду.

Зверніть увагу! Прибудинкова територія багатоквартирних будинків належить всій громаді. Нею можуть користуватися всі жителі безоплатно, якщо вони дотримуються Правил благоустрою.

Водночас дозвіл непотрібно отримувати:

якщо ділянка перебуває у приватній власності;

у випадку, коли ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди.

Зауважте! Аби отримати спеціальний дозвіл, потрібно звернутись до відповідальних органів.

Які правила поводження з деревами на ділянці?

Дерева потрібно садити на певній відстані від забору. Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, від стовбура до сусідської ділянки має бути дистанція 4 – 6 метрів. Точна відстань вираховується з урахуванням об'єму крони.

Гілки сусіднього дерева можна спилювати. Якщо вони потрапляють на вашу територію і заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Важливо! На ділянці сільськогосподарської землі можна засадити справжній сад, а не тільки однорічні культури.