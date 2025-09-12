У яких випадках можна посадити сад на сільгоспземлі?

Юрист Артем Ріпенко у коментарі 24 Каналу розповів, що садити сади на сільгоспземлях загалом можна. За його словами, можна робити багато чого, але диявол криється у деталях.

Артем Ріпенко Адвокат, Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичной компанії "Де-Юре" Якщо запитати штучний інтелект, то відповідь однозначна і категорична: "так, можна" адже така діяльність відбувається в межах цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до Земельного кодексу України (хоча ст. 35 ЗК передбачає землі для ведення садівництва як землі із відмінним правовим режимом, проте фруктовий сад можна висаджувати й на інших ділянках в межах категорії "землі сільськогосподарського призначення"). Але "диявол" тут у тому, що для того, щоб така діяльність була законною треба врахувати ще дещо.

Зверніть увагу! Оскільки відповідно до статті 22 Земельного кодексу до земель сільськогосподарського призначення належать, зокрема, сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги), рілля як вид угідь не має використовуватись для саджання фруктового саду.

Юрист зазначає, що відомості про склад угідь земельної ділянки містяться у Державному земельному кадастрі та документації з питань землеустрою щодо ділянки. Крім того, склад угідь впливає на нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а так – на розмір податку на землю.

Змінити склад угідь можна за відповідним проєктом землеустрою, який розробляється фахівцями у галузі землеустрою відповідно до Закону "Про землеустрій" та затверджується замовником, після цього, треба внести відповідні дані до земельного кадастру,

– говорить Артем Ріпенко.

Цікаво! Гіпотетично, громаду навіть можуть притягнути до адміністративної відповідальності за відхилення від проєктів землеустрою при саджанні багаторічних насаджень на ріллі, хоча така практика і не є масовою. Тож, за словами фахівця, все треба робити за законом і тоді жодних питань не виникне.

