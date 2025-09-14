Хто може прописатись у житлі?

Особа може самостійно прописатись у власному житлі, неважливо вона володіє ним повністю чи частково, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти ICTV".

Також громадянин може здійснити прописку у будинку, де власник дав згоду на це. Якщо нерухомістю володіє декілька людей, вони усі мають бути згодні з реєстрацією третіх осіб, що не мають права власності на це житло

Зверніть увагу! Згода може надаватись різним чином, у тому числі і в електронній формі.

Як оформити прописку у 2025?

Якщо згода отримана, далі можна прописатись так:

Через портал Дія

Зайдіть у портал Дія. Після того як ви введете адресу реєстрації, власнику помешкання надійде електронний запит, який він має підтвердити.

Через ЦНАП

Аби здійснити реєстрацію таким чином, потрібно звернутись у ЦНАП за місцем проживання та подати документи у паперовому вигляді. Зокрема, при собі необхідно мати згоду власника житла.

Що потрібно знати про оформлення нерухомості цьогоріч?