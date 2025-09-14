Кто может прописаться в жилье?

Лицо может самостоятельно прописаться в собственном жилье, неважно оно владеет им полностью или частично, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

Также гражданин может осуществить прописку в доме, где владелец дал согласие на это. Если недвижимостью владеет несколько человек, они все должны быть согласны с регистрацией третьих лиц, не имеющих права собственности на это жилье

Обратите внимание! Согласие может предоставляться различным образом, в том числе и в электронной форме.

Как оформить прописку в 2025?

Если согласие получено, дальше можно прописаться так:

Через портал Дия

Зайдите в портал Дия. После того как вы введете адрес регистрации, владельцу помещения поступит электронный запрос, который он должен подтвердить.

Через ЦНАП

Чтобы осуществить регистрацию таким образом, нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства и подать документы в бумажном виде. В частности, при себе необходимо иметь согласие собственника жилья.

Что нужно знать об оформлении недвижимости в этом году?