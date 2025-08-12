Какие нормы по расстояниям действуют в Украине?

Строительство объектов на земельном участке выполняется строго в соответствии с нормативами строительства, регламентирующих условия застройки на территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на DOZVIL. С октября 2019 года вступили в силу новые строительные нормы – ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий".

Этот норматив регулирует:

расстояния при строительстве между зданиями / сооружениями как на собственном участке для застройки, так и на смежных участках;

интервалы до границ смежных участков;

длину противопожарных разрывов между различными объектами;

интервалы до имеющихся сетей, источников водоснабжения, линий электропередач и прочее.

При планировании застройки земельного участка или осуществлении реконструкции усадебного, садового, дачного дома, следует ориентироваться на утвержденные нормами расстояния.

Сколько метров до границ участка и соседних построек должно быть?

С 1 октября 2019 года приняты новые правила, регламентирующие расстояния до границ участка, соседних построек и других сооружений. Основные требования:

Границы новой усадебной или дачной застройки должны иметь интервал 3 и более метра.

При возведении домов в районах с существующей застройкой минимальный интервал от смежного земельного участка до прилегающей выступающей конструкции стены здания равен одному метру.

При возведении жилых домов на приусадебных участках, отступ от красных линий должен быть 6 метров для магистральных улиц и 3 метра – для жилых.

При проведении реконструкции разрешается делать меньшее отступление от красных линий до строительных объектов с учетом существующей застройки.

Промежуток от линии смежного земельного участка до стволов деревьев, которые высаживаются, должен быть не менее 4-6 метров. Точное расстояние зависит от величины кроны, оно должно быть не менее половины ее диаметра. Расстояние до кустов должно быть 1 метр.

Гаражи и хозяйственные постройки соседних участков разрешается объединять.

Гаражи следует пристраивать или встраивать в жилые дома, также располагать отдельно по линии застройки или внутри участка. Фактически, новые ГСН позволяют размещение гаражей по линии застройки без получения дополнительных согласований органов градостроительства и архитектуры.

Что предусматривает противопожарная безопасность?

Норматив расстояния между домами и сооружениями в Украине принимает во внимание промежуток между наружными стенами или другими выступающими на стенах конструкциями. Если дом или сооружение имеют конструкции, выступающие более, чем на метр, при этом они изготовлены из пожароопасных материалов, тогда за нормативный промежуток берется расстояние между этими конструкциями.

На противопожарные расстояния между частными домами и сооружениями влияет степень огнестойкости объектов:

Между объектами I и II степени огнестойкости, размещенными (запланированными) на прилегающих земельных участках, следует установить промежуток в 6 метров.

Между объектами, которые относятся к I и II степени огнестойкости, и объектами, которые относятся к III степени огнестойкости, нужно установить интервал не менее 8 метров.

Между объектами III степени огнестойкости, размещенными (запланированными) на прилегающих земельных участках, необходимо достичь интервала не менее 8 метров. Под эту категорию попадает наибольшее количество индивидуальных, жилых и дачных домов.

Между объектами IIIа, ІІІб, IV, IVa, V степени огнестойкости (в частности, изготовленными из дерева), размещенными (запланированными) на прилегающих земельных участках, интервал следует установить в 10 – 15 метров.

Предусмотрены противопожарные интервалы от строительных объектов сельских населенных пунктов, граничных линий участков дачных или садовых построек до таких лесных насаждений:

20 метров – лиственные;

50 метров – смешанные;

100 метров – хвойные.

Важно! Норматив допускает 15 метров – минимальная дистанция для противопожарного расстояния от границы приусадебных участков до территории леса, которые расположены в городах и поселках с одно- и двухэтажными зданиями.