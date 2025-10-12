Какая максимальная высота забора может быть?

Первоначально необходимо отметить, что загораживать можно только частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Общие требования к высоте забора, по состоянию на сейчас, такие:

высота 2 метра – максимально возможная между соседними участками;

2,5 метра – со стороны улицы.

Обратите внимание! Прежде чем устанавливать забор, нужно ознакомиться с правилами, установленными местным советом. Дело в том, он имеет право определять дополнительные требования.

Что происходит, если забор выше установленных норм:

если забор выше, чем установлено нормами, и он мешает соседям, нужно изменить его конструкцию;

в случае, когда это невозможно, придется заменить забор.

Важно! Узаконить забор, выше чем указано, невозможно. Исключением является определенный перечень учреждений. Там забор устанавливается выше, например, из соображений безопасности. Речь идет, в частности, о химических предприятиях.

Что еще нужно знать владельцам частных участков?

ДБН Б.2.2-12:2019 регулируют расстояние от кустов до забора. Оно должно составлять не менее 1 метра.

От забора до стволов деревьев расстояние должно быть больше – 4 – 6 метров. В то же время нужно учитывать и диаметр кроны. Указанное расстояние обязано быть не менее половины этого значения.

Заметьте! На частном участке спиливать дерево можно без специального разрешения. В то же время это запрещено возле многоквартирных домов. Дело в том, что там территория принадлежит общине.