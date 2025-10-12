Яка максимальна висота паркану може бути?
Першочергово необхідно зауважити, що загороджувати можна лише приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Загальні вимоги до висоти паркану, станом на зараз, такі:
- висота 2 метри – максимально можлива між сусідніми ділянками;
- 2,5 метри – з боку вулиці.
Зверніть увагу! Перш ніж встановлювати паркан, потрібно ознайомитись з правилами, встановленими місцевою радою. Річ у тім, вона має право визначати додаткові вимоги.
Що відбувається, якщо паркан вище встановлених норм:
- якщо паркан вище, ніж встановлено нормами, і він заважає сусідам, потрібно змінити його конструкцію;
- у випадку, коли це неможливо, доведеться замінити паркан.
Важливо! Узаконити паркан, вищий ніж вказано, неможливо. Виключенням є визначений перелік установ. Там паркан встановлюється вищий, наприклад, з міркувань безпеки. Йдеться, зокрема, про хімічні підприємства.
Що ще потрібно знати власникам приватних ділянок?
ДБН Б.2.2-12:2019 регулюють відстань від кущів до паркану. Вона має складати не менш як 1 метр.
Від паркану до стовбурів дерев відстань має бути більша – 4 – 6 метрів. Водночас потрібно враховувати і діаметр крони. Вказана відстань повинна бути не менш як половина цього значення.
Зауважте! На приватній ділянці спилювати дерево можна без спеціального дозволу. Водночас це заборонено біля багатоквартирних будинків. Річ у тім, що там територія належить громаді.