Встановлювати паркан будь-якої висоти зараз не можна. Є визначені норми для огорожі, залежно від її розміщення.

Яка максимальна висота паркану може бути?

Першочергово необхідно зауважити, що загороджувати можна лише приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Загальні вимоги до висоти паркану, станом на зараз, такі:

висота 2 метри – максимально можлива між сусідніми ділянками;

2,5 метри – з боку вулиці.

Зверніть увагу! Перш ніж встановлювати паркан, потрібно ознайомитись з правилами, встановленими місцевою радою. Річ у тім, вона має право визначати додаткові вимоги.

Що відбувається, якщо паркан вище встановлених норм:

якщо паркан вище, ніж встановлено нормами, і він заважає сусідам, потрібно змінити його конструкцію;

у випадку, коли це неможливо, доведеться замінити паркан.

Важливо! Узаконити паркан, вищий ніж вказано, неможливо. Виключенням є визначений перелік установ. Там паркан встановлюється вищий, наприклад, з міркувань безпеки. Йдеться, зокрема, про хімічні підприємства.

Що ще потрібно знати власникам приватних ділянок?

ДБН Б.2.2-12:2019 регулюють відстань від кущів до паркану. Вона має складати не менш як 1 метр.

Від паркану до стовбурів дерев відстань має бути більша – 4 – 6 метрів. Водночас потрібно враховувати і діаметр крони. Вказана відстань повинна бути не менш як половина цього значення.

Зауважте! На приватній ділянці спилювати дерево можна без спеціального дозволу. Водночас це заборонено біля багатоквартирних будинків. Річ у тім, що там територія належить громаді.