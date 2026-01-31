Можно ли поставить глухой забор между соседями

Глухим называют сплошной забор. То есть, без просветов, отверстий и щелей. Фактически, такая конструкция обеспечивает полную приватность. Однако важно знать нюансы, по установке такого ограждения.

Можно ли ставить глухой забор возле дома?

Нет запрета на установку глухого забора. Однако он все же может нарушать действующие нормы.

Если опираться на часть 1 статьи 103 Земельного кодекса Украины, получится, что владельцев участков обязывают использовали землю так, чтобы не создавать соседям неудобств. В частности, речь идет о тени и шуме.

Глухой забор может нарушать эти требования. Например, если через такое ограждение создается сплошная тень или нарушается вентиляция.

Обратите внимание! В таком случае, соседи имеют право даже подать в суд. И тогда уже в судебном порядке будет приниматься решение, по вашему забору. А это влечет за собой значительные финансовые и временные затраты.

Лучше, чтобы избежать проблем, подготовиться к установке забора. Для этого необходимо:

согласовать установку забора с соседями;

лучше закрепить эти договоренности письменно;

чтобы гарантированно избежать проблем, на этапе планирования, нужно выбрать конструкцию, которая не создает дискомфорта для соседей.

Как говорят юристы, перед установкой забора, стоит проверить кадастровый план участка. Не менее важно – уточнить координаты границ, ведь их нужно четко придерживаться, сообщает "Правительственный портал".

Что еще важно знать перед установкой забора?